Италия может сыграть с Украиной на Евро-2020 / Azzurri Twitter

Сборная Украины

"Сине-желтые" продолжают подготовку к поединку 3-го тура Евро-2020 против Австрии – у нашей команды есть две потери. На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко искоренил разговоры о взаимовыгодной ничьей.

А вот наставник австрийцев заявил, что знает слабые места сборной Украины и собирается ими воспользоваться. Матч Украина – Австрия начнется 21 июня в 19:00 в Бухаресте.

Евро-2020

Завершился групповой турнир в квартете А. Италия обыграла Уэльс и финишировала первой с максимальными показателями – видео гола и обзор матча. Роберто Манчини выставил резервный состав, однако это не помешало команде одержать 11-ю победу подряд без пропущенных голов. Уэльс несмотря на поражение занял второе место и тоже сыграет в 1/8 финала. Швейцария победила Турцию, но заняла только третье место, все еще надеясь на место в плей-офф.

К слову, соперником Италии в 1/8 станет вторая команда группы С. Если Украина не проиграет Австрии, то именно "сине-желтые" 26 июня сыграют с итальянцами в Лондоне.

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