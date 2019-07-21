Главные новости футбола 20 июля: Зинченко и Ярмоленко по-разному проявили себя в спаррингах, УЕФА наказал Украину

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 июля.

Наши за границей

Наши английские легионеры сыграли на Азия Трофи. Ньюкасл победил беспомощный Вест Хэм – Андрей Ярмоленко получил издевательский вердикт от фанатов. Манчестер Сити уступил Вулверхэмптону в финале – Александр Зинченко проиграл первый трофей, но услышал похвалу.

Андрей Лунин может уйти в аренду – Реал подыскал для украинца неплохой вариант. Экс-капитан Карпат подписал контракт с венгерским клубом. Бывший игрок Динамо продолжит карьеру в Чехии.

Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест одержать крупную победу в Беларуси, а Вячеслав Шарпар в Латвии забил во втором матче подряд. Андрей Бацула оформил дубль за бельгийский Кортрейк.

Украина

УЕФА наказал Украину за нарушение в матче против сборной Сербии. Но есть и хорошие новости – Люксембург не будет оспаривать решение по "делу Мораеса".

Шахтер легко разобрался с Олимпиком в спарринге – урок комбинационного футбола от Каштру для экс-игрока Реала. Два гола на счету Алана Патрика, еще один в активе Жуниора Мораеса.

Динамо просматривает трех потенциальных новичков, а молодой талант "бело-синих" Сергей Булеца оказался в списке будущих звезд Европы. Клуб Первой лиги близок к трансферу известного экс-игрока Динамо.

Мир

Представитель Барселоны официально ответил на претензии Атлетико по трансферу Антуана Гризманна. Атлетико имеет большие проблемы – в дебютном матче травмировался дорогостоящий новичок Жоау Фелиш.

Лионель Месси извинился за критику КОНМЕБОЛ на Копа Америка-2019 и избежит длительной дисквалификации. Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче против лидера МЛС – Карлос Вела, над которым смеялся швед, ответил дублем.

Манчестер Юнайтед обыграл Интер на Международном кубке чемпионов – единственный гол забил молодой талант Мейсон Гринвуд. А потом "дьяволы" еще и отказались продать итальянцам за солидную сумму Ромелу Лукаку.