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Главные новости футбола 20 июля: Зинченко и Ярмоленко по-разному проявили себя в спаррингах, УЕФА наказал Украину

07:00 246 Читати українською
Главные новости футбола 20 июля: Зинченко и Ярмоленко по-разному проявили себя в спаррингах, УЕФА наказал Украину
Главные новости футболу 20 июля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 июля.

Наши за границей

Наши английские легионеры сыграли на Азия Трофи. Ньюкасл победил беспомощный Вест Хэм – Андрей Ярмоленко получил издевательский вердикт от фанатов. Манчестер Сити уступил Вулверхэмптону в финале – Александр Зинченко проиграл первый трофей, но услышал похвалу.

Андрей Лунин может уйти в аренду – Реал подыскал для украинца неплохой вариант. Экс-капитан Карпат подписал контракт с венгерским клубом. Бывший игрок Динамо продолжит карьеру в Чехии.

Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест одержать крупную победу в Беларуси, а Вячеслав Шарпар в Латвии забил во втором матче подряд. Андрей Бацула оформил дубль за бельгийский Кортрейк.

Украина

УЕФА наказал Украину за нарушение в матче против сборной Сербии. Но есть и хорошие новости – Люксембург не будет оспаривать решение по "делу Мораеса".

Шахтер легко разобрался с Олимпиком в спарринге – урок комбинационного футбола от Каштру для экс-игрока Реала. Два гола на счету Алана Патрика, еще один в активе Жуниора Мораеса.

Динамо просматривает трех потенциальных новичков, а молодой талант "бело-синих" Сергей Булеца оказался в списке будущих звезд Европы. Клуб Первой лиги близок к трансферу известного экс-игрока Динамо.

Мир

Представитель Барселоны официально ответил на претензии Атлетико по трансферу Антуана Гризманна. Атлетико имеет большие проблемы – в дебютном матче травмировался дорогостоящий новичок Жоау Фелиш.

Лионель Месси извинился за критику КОНМЕБОЛ на Копа Америка-2019 и избежит длительной дисквалификации. Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче против лидера МЛС – Карлос Вела, над которым смеялся швед, ответил дублем.

Манчестер Юнайтед обыграл Интер на Международном кубке чемпионов – единственный гол забил молодой талант Мейсон Гринвуд. А потом "дьяволы" еще и отказались продать итальянцам за солидную сумму Ромелу Лукаку.

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