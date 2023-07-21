Гранды УПЛ

Динамо в тайном спарринге разбило австрийцев и продолжает чистку состава. Эрик Рамирес должен отправиться в очередную аренду.

Шахтер готовится к переговорам с Интером. "Нерадзурри" официально продали Онана в МЮ и явно рассматривают украинца на замену.

МЛС

Главным ньюсмейкером на этом рынке остается Интер Майами. Жорди Альба пополнил компанию Месси, Бускетса и Кривцова. На очереди другие легенды Барсы.

Женский ЧМ

Первый день Мундиаля преподнес сюрпризы. Обе хозяйки турнира стартовали с побед, хотя не все они читались.

Лига конференций

Квалификация третьего еврокубка продолжается. Украинцы проходили, забивали, вылетали и вышли на Ворсклу. Дальше только интереснее.