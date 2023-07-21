Главные новости футбола 20 июля: громкий трансфер на радость Трубину, легенда Барсы с Кривцовым, 9:0 от Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 20 июля.
Гранды УПЛ
Динамо в тайном спарринге разбило австрийцев и продолжает чистку состава. Эрик Рамирес должен отправиться в очередную аренду.
Шахтер готовится к переговорам с Интером. "Нерадзурри" официально продали Онана в МЮ и явно рассматривают украинца на замену.
МЛС
Главным ньюсмейкером на этом рынке остается Интер Майами. Жорди Альба пополнил компанию Месси, Бускетса и Кривцова. На очереди другие легенды Барсы.
Женский ЧМ
Первый день Мундиаля преподнес сюрпризы. Обе хозяйки турнира стартовали с побед, хотя не все они читались.
Лига конференций
Квалификация третьего еврокубка продолжается. Украинцы проходили, забивали, вылетали и вышли на Ворсклу. Дальше только интереснее.