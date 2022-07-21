Лига чемпионов

Динамо стартовало в Лиге чемпионов 2022/23. В матче второго квалификационного раунда киевляне разошлись миром с Фенербахче. Обе команды так и не смогли забить, отложив выяснение отношений на ответный матч – смотрите видеообзор поединка в Лодзи.

В других встречах Ференцварош без Зубкова проиграл динамовцу и Ко, Олимпиакос упустил победу в компенсированное время – все результаты среды.

Украина

Ярослава Ракицкого в Шахтере не будет. Трансфер экс-защитника сборной Украины сорвался, утверждает Игорь Бурбас.

Первый зарубежный новичок в Шахтере с начала полномасштабной войны. Йовичевич подписал своего давнего знакомого. В то же время "горняки" продадут легионера в Серию А и заработают минимум 14 млн евро.

Динамо готовит трансфер звезды УПЛ – переход может состояться в ближайшие дни.

В полку предателей Украины прибыло. Бывший хавбек Шахтера поехал тренировать на Россию к Кононову, а экс-вратарь футзальной сборной снова отправился за кровавыми деньгами.

Мир

Пауло Дибала перешел в Рому, подписав контракт на 3 года. Римляне переманили аргентинца, пришедшего из Ювентуса свободным агентом.

Барселона разбила клуб Бекхэма со счетом 6:0 – Рафинья оформил гол и 2 ассиста за тайм.

Ювентус официально купил лучшего защитника Серии А на замену Де Лигту.

Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал продажу Зинченко в Арсенал – ливень комплиментов и уникальное прощание для украинца.