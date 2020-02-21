Главные новости футбола 20 февраля: Шахтер обыграл Бенфику в ЛЄ, сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 февраля.

Шахтер – Бенфика

Чемпион Украины стартовал в плей-офф Лиги Европы. Первый матч 1/16 финала против Бенфики Шахтер минимально выиграл – героями встречи стали Алан Патрик и Виктор Коваленко, забившие португальцам по голу. Луиш Каштру похвалил свою команду за домашнюю победу, а его визави признал, что Бенфика меньше сделала для успеха.

В харьковском матче впервые в истории плей-офф Лиги Европы был применен VAR – система создала "горнякам" много проблем. Другой спорный момент возник во время результативной атаки на ворота Шахтера: мало кто понял поведение судей, но арбитр объяснил логику решений.

Европа

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека также имел в этот вечер хорошее настроение – он с Ромой на своем поле одолел Гент. Роман Безус с Игорем Пластуном были одними из лучших на поле в поединке Лиги Европы.

В других матчах Манчестер Юнайтед, пропустив от экс-игрока Зари, не сумел обыграть команду Соболя, Интер победил благодаря голу Эриксена, а Аякс сенсационно проиграл. Вулверхэмптон, в свою очередь, уничтожил солидного соперника, а Стивен Джеррард совершил впечатляющий камбэк.

Барселона официально объявила о подписании новичка на замену травмированным звездам. Барселона и Брейтвейт: зачем датчанин "блаугранас", его сильные стороны, конкуренты и почему этот переход – деньги на ветер. "Я чувствовал себя так, будто на меня напали": Месси – о конфликте с Барселоной, возможности ухода и завершении карьеры.

Украина

Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Известный полузащитник отказался от иностранного гражданства ради сборной Андрея Шевченко. Роман Яремчук назвал примерный срок возврата к тренировкам – форвард настроен оптимистично.

Александрия подтвердила запрет на регистрацию новых игроков – ФИФА не признала апелляцию украинского клуба. Львов объявил сразу о двух трансферах – "горожане" подписали форварда и хавбека. Говорят, что Тамаш Кадар покинет Динамо в течение нескольких дней.