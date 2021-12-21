Трансферная кампания Динамо может развернуться в неожиданном направлении. В УПЛ кипит работа над звездным усилением. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 декабря 2021 года.

Динамо

Ингулец хочет подписать 4 игроков Динамо. СМИ раскрывают имена, двое из потенциальных новичков ранее выступали за национальную сборную Украины. Как рассказал президент клуба из поселка Петрово, трансферное усиление будет безумным – известные украинцы и легионеры.

Тем временем Луческу продолжает искать снайпера. Динамо очень заинтересовано в трансфере Довбика, однако СК Днепр-1 установил безумный ценник, ведь стремится сразиться с украинскими грандами за самые высокие места. За такие деньги можно покупать нападающих и в топ-5 чемпионатах Европы. Самые дорогие приобретения Игоря Суркиса не сравнятся со стоимостью форварда сборной Украины.

Миколенко в Эвертоне предвещает Динамо путь к утраченному величию. Сам же игрок попадает в маховик с риском провала. Анализируем актуальные за и против этой сделки, до официального подтверждения которой остаются лишь формальности.

Супряга чуть не оказался в Италии прошлым летом. Знаменитый инсайдер подтвердил, что сразу 4 клуба Серии А выходили на Динамо, и объяснил срыв трансфера.

Другие трансферы УПЛ

Тайсон вернется в Металлист. Бразильский вингер, совсем недавно покинувший Шахтер, будто бы даже подтвердил сенсационный трансфер. Есть вероятность, что Тайсон для начала поиграет... в Первой лиге.

Металлист хотел подписать Кочергина. Игрок, который успел дебютировать за национальную сборную Украины, отпугнул Ярославского запросами по зарплате. Бывший лидер Зари, к слову, из-за нежелания продлевать контракт уже 3 месяца как не играет.

Шахтер остался без главного селекционера – известный специалист уже выбрал новый клуб и согласовал все условия сотрудничества.

Мир

Две звезды Манчестер Сити разгневали Гвардиолу. Ведущие исполнители сборной Англии получили первое наказание от главного тренера. Поговаривают, что причиной санкций стал визит к проститутке с БДСМ-наклонностями. И это в то время, когда АПЛ трясет от вспышек COVID-19 в большинстве клубов.

Деньги взяли свое. Клубы АПЛ решили не срывать праздничный тур – Ливерпуль оказался в главной оппозиции, хотя раньше больше всех был в гневе Челси. Премьер-лига готова не переносить матчи в традиционный рождественский период, если команды будут располагать 13 здоровыми полевыми игроками и хотя бы одним вратарем.

Тоттенхэм официально вылетел из еврокубков – УЕФА принял решение о несыгранном матче против Ренна. Конте может сконцентрироваться на борьбе за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

А вот ФИФА придумала, как увеличить финансовую выгоду до колоссальных масштабов. Похоже, что проведению чемпионатов мира каждые 2 года уже ничто не помешает. Украина претендует на лакомый кусок призовых, и для этого даже не нужно попадать на Мундиаль.