"Футбол 24" представит дайджест главных событий за 20 08 2022. Зинченко получает все больше практики в составе лидера чемпионата Англии, а Шахтер рискует потерять ценные активы.

Украинцы за рубежом

Эвертон прервал серию поражений в АПЛ. В жаркой битве Миколенко с экс-игроком Ливерпуля решающими стали не полевые игроки. Чудо-ассист вратаря сборной Англии наложился на шоу голкипера МЮ.

Арсенал феерически захватил лидерство в АПЛ. Уникальный дубль Эдегора, напомнивший детство вундеркинда. Это была победа с редкостным достижением и важным фактором Зинченко. Александр впервые провел на поле все 90 минут, и даже выход его конкурента за место левого защитника ничего не изменил, поскольку Тирни отбегал на другой позиции. Свое дело сделала и магия бразильского "Месси" – так в Англии величают Габриэла Жезуса.

Гасперини – о Малиновском: "Мы ищем игрока, который может забивать больше 6 голов в год". Комментарий тренера Аталанты, только подтверждающий сложность характера специалиста. Будто и похвалил, но упрекнуть тоже не забыл.

Шахтер хочет вернуть из Европы еще одного украинца, ранее оказавшегося ненужным, а затем демонстрировавшего неплохие показатели голов и ассистов за рубежом.

Динамо

Суркис подтвердил первого новичка Динамо, но опроверг другую трансферную цель киевлян.

Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ – в обойме только один легионер.

Динамо может терять очки за свое упрямство в вопросе телепула – директор УПЛ жестко парировал на угрозы Суркиса.

УПЛ

Матвиенко получил неожиданный вариант в Испании. Топ-инсайдер докладывает о тяжелых переговорах с Шахтером. Не один лишь защитник "горняков" интересует клубы из ведущих чемпионатов. Мудрик может стать одноклубником Зинченко в Арсенале, тренер которого умеет работать с молодыми и амбициозными звездами.

Setanta анонсировала трансляцию матчей Зари и Руха. Ранее эти клубы бойкотировали создание телепула.

Шахтер подал официальную заявку на УПЛ 2022/23 – список "горняков" вдвое меньше, чем у Динамо.