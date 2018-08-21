Главные новости футбола 20 августа: Шевченко вызвал легионеров на матчи Лиги наций, Цыганков и Сачко – лучшие в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 августа.

Сборная Украины

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров на матчи против Чехии и Словакии в Лиге наций.

Также он вспомнил разговор с Гвардиолой о перспективах Зинченко в Манчестер Сити. Пока же украинский хавбек – один из приоритетных вариантов Бетиса на трансферном рынке.

УПЛ

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ. Так решил экспертный совет лиги. Сам хавбек также прокомментировал высказывания о том, у него кризис в игре.

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко – лучший тренер 5 тура УПЛ. Всеукраинское объединение тренеров по футболу оценило работу 43-летнего специалиста баллом 4,6 (максимум – 5).

Другие топ-события

Ливерпуль на выезде победил Кристал Пэлас в заключительном матче 2-го тура АПЛ. В новом сезоне Премьер-лиги "красные" остались единственной командой, которая еще не пропускала в чемпионате.

Зато Валенсия и Атлетико сыграли вничью в премьерном туре испанской Ла Лиги – смотрите видео голов и обзор матча.

В Италии Аталанта разгромила Фрозиноне и возглавила турнирную таблицу Серии А. Правда, из-за трагедии в Генуе свои матчи 1-го тура позже сыграют Милан, Фиорентина, Сампдория и Дженоа.