Главные новости футбола 20 августа: Динамо проиграло, Шахтер остановили, Кучер подал в отставку
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 августа.
Украина
Черноморец дожал Динамо в ураганном матче УПЛ – Сидорчук с Ярмоленко не перекрыли удаление и новую комедию ошибок. Мирча Луческу взорвался после поражения. Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и еще двух игроков.
Оболонь шокировала СК Днепр-1 – "пивовары" оформили камбек и одержали первую победу в УПЛ. После такого Александр Кучер официально подал в отставку. СК Днепр-1 начал переговоры с иностранным тренером.
Наши за границей
Михаил Мудрик получил подарок судьбы из-за травмы конкурента, но не впечатлил в матче АПЛ, а Челси проиграл Вест Хэму. Жирона сокрушила Хетафе – у Виктора Цыганкова украли ассист, а Артем Довбык запорол супермомент.
Дженоа эффектно презентовала Малиновского – переполненный стадион скандировал имя украинца. Руслан дал эмоциональный комментарий после безумного приема. Тренер Бенфики рассказал, когда дебютирует Анатолий Трубин.
Мир
Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира, обыграв в финале Англию. Фанат прервал финал ЧМ-2023 – активист поддержал Украину, требуя остановить Путина.
Месси и Кривцов получили первый трофей в США – Интер Майами в драматической серии пенальти стал триумфатором Кубка лиг. Лео стал самым титулованным игроком в истории.