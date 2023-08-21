Украина

Черноморец дожал Динамо в ураганном матче УПЛ – Сидорчук с Ярмоленко не перекрыли удаление и новую комедию ошибок. Мирча Луческу взорвался после поражения. Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и еще двух игроков.

Оболонь шокировала СК Днепр-1 – "пивовары" оформили камбек и одержали первую победу в УПЛ. После такого Александр Кучер официально подал в отставку. СК Днепр-1 начал переговоры с иностранным тренером.

Наши за границей

Михаил Мудрик получил подарок судьбы из-за травмы конкурента, но не впечатлил в матче АПЛ, а Челси проиграл Вест Хэму. Жирона сокрушила Хетафе – у Виктора Цыганкова украли ассист, а Артем Довбык запорол супермомент.

Дженоа эффектно презентовала Малиновского – переполненный стадион скандировал имя украинца. Руслан дал эмоциональный комментарий после безумного приема. Тренер Бенфики рассказал, когда дебютирует Анатолий Трубин.

Мир

Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира, обыграв в финале Англию. Фанат прервал финал ЧМ-2023 – активист поддержал Украину, требуя остановить Путина.

Месси и Кривцов получили первый трофей в США – Интер Майами в драматической серии пенальти стал триумфатором Кубка лиг. Лео стал самым титулованным игроком в истории.