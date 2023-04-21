Еврокубки

Определились полуфинальные пары Лиги Европы – Хаби Алонсо дождался встречи с Жозе Моуринью. Манчестер Юнайтед проиграл Севилье и позорно вылетел из еврокубков. Ювентус справился со Спортингом, Рома выстрадала победу над Фейенордом, а Байер устроил разгром.

Известны полуфинальные пары Лиги конференций. Базель сотворил сенсацию, Фиорентина избежала провала с поляками, а Вест Хэм уверенно прошел дальше. Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов.

Украина

Сборная Украины официально выбрала стадион, где проведет первый домашний матч в отборе на Евро-2024. Шахтер получил двойное усиление перед Классическим. Луческу может остаться в Динамо на следующий сезон – Суркис еще в январе начал поиски нового тренера.

Мир

Ювентусу вернули 15 очков – "Старая Синьора" поднялась в топ-3, но до сих пор ожидает окончательного вердикта. Барселона подготовила Месси первое предложение. Роналду могут арестовать или депортировать из Саудовской Аравии.