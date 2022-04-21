Украина

Динамо не дожало ЧФР Клуж в благотворительном матче: дебют Довбика, нереальный сейв Бойко и бессильная атака. Луческу лично раздавал билеты на игру. Шахтер завершит турне матчами со Специей и Хайдуком. Де Дзерби указал на главные трудности после возвращения в донецкий клуб.

Руслан Малиновский и сборная Украины получили хорошие новости. Аталанта сообщила о состоянии игрока – серьезная травма не обнаружена. Игнатенко ассистировал в матче против Сент-Этьена – первое результативное действие украинца во Франции.

Матчи

Манчестер Сити обыграл Брайтон и вернулся на вершину АПЛ, а Зинченко помог поставить точку. Арсенал уверенно победил Челси, прервав серию поражений и улучшил свои шансы на Лигу чемпионов. Эвертон драматично спасся от поражения с Лестером, а Миколенко провел солидный матч АПЛ и заработал ценный балл.

Ювентус вышел в финал Кубка Италии, обыграв Фиорентину. Лейпциг выиграл в Униона путевку в финал Кубка Германии. Реал в тяжелом матче победил Осасуну – Бензема дважды не забил пенальти, Алаба травмировался перед битвой с Ман Сити.

Другое

Пеле еще раз госпитализировали – Король футбола продолжает борьбу с раком. Выплаты остановлены: Россия не получила от ФИФА даже половину суммы за проведение ЧМ-2018. Определился первый новичок АПЛ сезона 2022/23.