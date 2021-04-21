Европейская Суперлига

Флорентино Перес защитил Суперлигу в испанском суде – местная Фемида запретила УЕФА применять санкции к скандальному турниру. В свою очередь УЕФА подготовил удар по Суперлиге – Лига чемпионов может обновиться с фантастическим бюджетом.

Французский ПСЖ объявил официальную позицию относительно Суперлиги. Лондонский Челси решил отказаться от Суперлиги – "синие" уже готовят документы для выхода из турнира.

Учредители лиги инициировали срочные сборы для расформирования турнира. Английский Манчестер Сити первым официально покинул Европейскую Суперлигу.

Украина

Президент Ингульца Александр Поворознюк пострадал от взрыва – СМИ сообщил о состоянии бизнесмена, а сам функционер подтвердил инцидент позже.

Агробизнес – Динамо: Луческу определился с заявкой на полуфинал Кубка Украины. Легионеры Де Пена и Кендзёра не сыграют с "хлеборобами".

Другие топ-события

Сергей Ребров привел Ференцварош к чемпионству – украинец оформил третий титул подряд. В чемпионате Англии Челси не смог одолеть Брайтон и упустил шанс обойти Лестер и оторваться от Вест Хэма.

Мюнхенская Бавария уверенно победила Байер, РБ Лейпциг проиграл Кельну, Арминия отправила Шальке во вторую Бундеслигу. На Апеннинах Фиорентина удержала победу над Вероной в тяжелом поединке Серии А.