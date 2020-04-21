Главные новости футбола 20 апреля: Динамо и Шахтеру бросили вызов в Украине, банкротство обидчика Металлиста

"Футбол 24" предлагает вашему вниманию дайджест наиболее интересных публикаций дня. Банкротство почти 100-летнего клуба, футбольная смерть на изоляции, продолжение эпопеи с Хачериди и многое другое в обзоре 20 апреля.

Украина

Несколько итальянских клубов серьезно интересуются футболистом Динамо, - уверяет известный агент, который работает с командами Серии А. Впрочем пока Италии не до трансферов, поэтому до переговоров еще далековато. А вот арендованный динамовец Леднев планирует ворваться в сборную Украины благодаря возвращению в киевский клуб из Зари. Богдан понимает, что из столицы пробиться в команду №1 легче.

Козловский: Не обижая Шахтер и Динамо, их две базы вместе взятые и рядом не стоят с той, которую строим мы

Президент клуба Рух Винники, который возглавляет Первую лигу, бросает вызов украинским грандам. Григорий Козловский раскрыл некоторые тайны бюджета команды из пригорода Львова и анонсировал появление нового чуда в нашем футболе. Мол, скоро таких условий для тренировок не будет и у Шахтера с Динамо вместе.

"Было приглашение от Динамо и Шахтера": украинец, покоривший Бельгию задолго до Яремчука и Малиновского, ностальгирует по родине, куда регулярно приезжает к родственникам.

Скандал с Хачериди в Динамо Брест

Динамо Брест отреагировал на информацию о расторжении контракта с Хачериди. Евгений попросил прощения у всех заинтересованных сторон. Украинский защитник получит второй шанс, но должен ждать решения контрольных органов Беларуси.

Дело непростое, судья обвинил Хачериди в нападении на себя после матча, о чем написал в протоколе. Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины своей вины по этому эпизоду не признает, продолжение следует.

Мир

"Нам дали четыре презерватива и вазелин":экс-президент Барсы - о первой ночи в тюрьме, Неймаре и лучшем чем Месси. "Футбол 24" адаптировал для вас откровенное интервью, первое после выхода на свободу.

Локерен обанкротился: клуб становился вице-чемпионом Бельгии, а 5 лет назад дважды бил Металлист в Лиге Европы. Клуб с 97-летней историей, где не так давно играл и украинец Сергей Болбат.

Умер 22-летний российский футболист. Это произошло при противоречивых обстоятельствах во время индивидуальной тренировки на изоляции. Экс-игрок юношеской сборной России оставил сына и жену.

Экс-тренер Милана признался, кто был настоящим инициатором трансфера Шевченко. Красивая история о выдающемся профи, каким в Италии вспоминают украинца.