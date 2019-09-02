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Главные новости футбола 1 сентября: Заря вырвала ничью у Динамо, Реал и Тоттенхэм потеряли очки

07:00 76 Читати українською
Главные новости футбола 1 сентября: Заря вырвала ничью у Динамо, Реал и Тоттенхэм потеряли очки
Главные новости футбола 1 сентября: Заря вырвала ничью у Динамо, Реал и Тоттенхэм потеряли очки / ФК Заря

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 сентября.

Украина

Луганская Заря вырвала ничью у Динамо благодаря невероятному камбэку – видео голов и обзор матча Премьер-лиги.

В свою очередь донецкий Шахтер разгромил Олимпик в дерби и закрепился на вершине УПЛ – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Роман Санжар возглавит Карпаты вместо Чижевского, а экс-тренер Динамо Гомес станет тренером Олимпика.

Европа

В чемпионате Англии Эвертон в тяжелом матче одолел Вулверхэмптон, а лондонский Арсенал расписал яркую ничью с Тоттенхэмом дома.

В Испании Вильярреал расписал эффектную ничью с Реалом на Мадригале, тем временем Атлетико перестрелял Эйбар в волевом стиле.

Миланский Интер победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу Серии А, Аталанта дома проиграла Торино – Малиновский старался, но не спас.

Трансферы

Неймар согласился выступать за ПСЖ в новом сезоне. Между тем парижане арендовали Рико у Севильи.

Евгений Коноплянка останется в Шальке на сезон 2019/20, а туринский Ювентус хочет подписать Жерома Боатенга из Баварии.

Испанская Валенсия готова побороться за Икарди и его трансфером вызвать эффект домино на рынке.

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Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио
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