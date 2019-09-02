Главные новости футбола 1 сентября: Заря вырвала ничью у Динамо, Реал и Тоттенхэм потеряли очки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 сентября.
Украина
Луганская Заря вырвала ничью у Динамо благодаря невероятному камбэку – видео голов и обзор матча Премьер-лиги.
В свою очередь донецкий Шахтер разгромил Олимпик в дерби и закрепился на вершине УПЛ – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Роман Санжар возглавит Карпаты вместо Чижевского, а экс-тренер Динамо Гомес станет тренером Олимпика.
Европа
В чемпионате Англии Эвертон в тяжелом матче одолел Вулверхэмптон, а лондонский Арсенал расписал яркую ничью с Тоттенхэмом дома.
В Испании Вильярреал расписал эффектную ничью с Реалом на Мадригале, тем временем Атлетико перестрелял Эйбар в волевом стиле.
Миланский Интер победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу Серии А, Аталанта дома проиграла Торино – Малиновский старался, но не спас.
Трансферы
Неймар согласился выступать за ПСЖ в новом сезоне. Между тем парижане арендовали Рико у Севильи.
Евгений Коноплянка останется в Шальке на сезон 2019/20, а туринский Ювентус хочет подписать Жерома Боатенга из Баварии.
Испанская Валенсия готова побороться за Икарди и его трансфером вызвать эффект домино на рынке.