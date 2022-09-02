"Футбол 24" рассказывает о самом интересном, что произошло 1 сентября 2022 года. Последний день трансферного окна в ведущих чемпионатах подарил немало интриг, в том числе и с украинскими футболистами.

Динамо

Динамо отдало Заре сразу 2 игроков за Кабаева – клубы подтвердили сделку. Помимо Вантуха, на постоянной основе перешел Антюх.

Динамо отказалось отпускать Забарного в Тоттенхэм – источник рассекретил сумму предложения "шпор". По разным данным, это примерно до 25 миллионов фунтов. А ведь Илья мог получить роскошный подарок на свой 20-й день рождения.

Динамо поставило точку в переходе Цыганкова. Игорь Суркис раскрыл все карты. Президент киевского клуба утверждает, что подписать Виктора на самом деле хотела одна лишь испанская Жирона, но он отказал Пере Гвардиоле, представляющему интересы игрока.

В то же время, Динамо близко к подписанию вингера сборной Ямайки, который вполне способен сыграть на позиции Цыганкова справа. Это был бы довольно дешевый трансфер, стоимостью чуть больше полумиллиона евро.

"Бущан остается в Динамо": агент назвал клубы, интересовавшиеся голкипером сборной Украины. Приличный перечень.

Трансферы

Аталанта окончательно определила судьбу Малиновского. Последнее слово было за президентом клуба. Руслан остается и в последние минуты трансферного окна выходит на замену в победном матче.Аталанта вырвалась на 1 место в Серии А, имея крошечное преимущество над Ромой, также набравшей 10 очков за 4 тура.

Трансфер Шведа в Шахтер – известна цена и уступка от "горняков" на будущее. Донецкий клуб вернул еще одного известного легионера из европейского турне. Швед получил в Шахтере культовый номер, под которым играл лучший бомбардир в истории команды.

Ворскла приобрела звездного украинского легионера из Испании. За Василия Кравца даже заплатили живые деньги (ориентировочно 500 тысяч евро).

На Довбика остался единственный покупатель. Претендент может побить трансферный рекорд клуба.

Морозюк променял Черноморец на российский клуб из Европы.

Очередной интересный легионер для Кучера теперь из чемпионата Португалии. СК Днепр-1 отдал серьезные деньги за защитника с поразительной статистикой результативности. Цена вопроса – 1 миллион евро.

АПЛ

Брентфорд предложил Шахтеру рекордные деньги за Мудрика. Последняя попытка убедить дончан предсказуемо не оказалась успешной.

Не все так плохо в королевстве Тен Хага. Манчестер Юнайтед выиграл 3 матч подряд в АПЛ. Вторая сухая победа на выезде. Роналду вышел со скамейки запасных, взял на себя всю остроту и был на грани шедевра. Топ-4, а с ней и зона ЛЧ уже совсем рядом.

Новичок АПЛ подписал экс-звезду Шахтера Виллиана и защитника ПСЖ, не сыгравшего ни минуты в официальном матче за 13 месяцев.

Роналду требовал выбросить провального капитана МЮ из состава и капризничал по поводу схемы. Авторитетные английские СМИ обнародовали новые подробности закулисных игр.

Эвертон объявил о трансфере звезды ПСЖ – Миколенко получил в партнеры финалиста ЛЧ, а также еще одного центрального полузащитника. За воспитанника Манчестер Юнайтед, преимущественно получавшего опыт игры во 2 дивизионе чемпионата Англии, "ириски" выложили под 20 миллионов евро.