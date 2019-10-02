Главные новости футбола 1 октября: Шахтер оформил важную победу в ЛЧ, Соболь посрамил Реал, Бавария убила Тоттенхэм

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 октября.

Аталанта – Шахтер

Шахтер вырвал невероятно важную победу во втором туре Лиги чемпионов. Дончане на выезде обыграли прямого конкурента Аталанту: камбэк имени запасных, безумие VAR два лица Пятова и эффектный Малиновский. Заветные 3 очка на последних минутах принес гол Манора Соломона – смотрите видео голов и обзор триумфального матча.

Наставник "горняков" Луиш Каштру считает, что команде удалось добиться положительного результата благодаря вере в победу и опыту. Главный тренер Аталанты расстроен, что его подопечные не получают в Лиге чемпионов тех результатов, которых заслуживают. Также своими мыслями о поединке поделился Руслан Малиновский.

Лига чемпионов

В центральном матче игрового дня Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лондоне. Соперники выдали классный динамичный первый тайм, но после перерыва немцы изнасиловали соперника. Феерили Серж Гнабри и Роберт Левандовски: у первого – покер, у второго – дубль.

Брюгге опозорил Реал на Сантьяго Бернабеу. Эдуарду Соболю повезло в последний момент залететь в стартовый состав бельгийцев, а главный героем встречи стал экс-форвард Зари. Бонавентуре дважды прибил Реал: сначала залетел курьезный гол, а потом он потроллил мадридских фанатов отпраздновав второе взятие ворот в стиле Роналду.

Манчестер Сити одержал победу над загребским Динамо и возглавил группу Шахтера. "Горожане" владели тотальным преимуществом по игре, но до последних минут сохранялся минимальный счет на табло. Герой – Рахим Стерлинг, в активе которого гол+ассист. Оправдались худшие прогнозы насчет Александра Зинченко – украинец после провала с Эвертоном даже не попал в заявку.

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