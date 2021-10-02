Украина

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер свернул на правильный путь, Динамо и Заря запев не поддержали – Россия ушла в отрыв.

Полузащитник молодежной команды Динамо Самба Диалло стал трансферной целью Манчестер Сити.

Жуниор Мораес сообщил, когда Шахтер сможет на него полноценно рассчитывать.

Футболисты Олимпика и Подолья устроили массовую драку после финального свистка.

Мир

Одиозный экс-президент Палермо Маурцио Дзампарини пережил ужасную трагедию – его 23-летнего сына нашли мертвым.

Эрлинг Холанд пропустит ключевые матчи сборной Норвегии за выход на Евро-2020.

УЕФА отстранит от работы Джюнейта Чакыра, который назначил скандальный пенальти в матче Милана против Атлетико.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля мог вернуться в Украину – Кривбасс вел переговоры с форвардом.

Хосеп Гвардиола назвал ориентировочные сроки возвращения Александра Зинченко на футбольное поле.

"Фанаты тут просто бешеные": Игорь Харатин – о неожиданной победе над Лестером и новом этапе в Легии