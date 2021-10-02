Главные новости футбола 1 октября: Манчестер Сити заинтересовался игроком Динамо, изменения в таблице коэффициентов УЕФА
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 1 октября.
Украина
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер свернул на правильный путь, Динамо и Заря запев не поддержали – Россия ушла в отрыв.
Полузащитник молодежной команды Динамо Самба Диалло стал трансферной целью Манчестер Сити.
Жуниор Мораес сообщил, когда Шахтер сможет на него полноценно рассчитывать.
Футболисты Олимпика и Подолья устроили массовую драку после финального свистка.
Мир
Одиозный экс-президент Палермо Маурцио Дзампарини пережил ужасную трагедию – его 23-летнего сына нашли мертвым.
Эрлинг Холанд пропустит ключевые матчи сборной Норвегии за выход на Евро-2020.
УЕФА отстранит от работы Джюнейта Чакыра, который назначил скандальный пенальти в матче Милана против Атлетико.
Украинцы за рубежом
Роман Зозуля мог вернуться в Украину – Кривбасс вел переговоры с форвардом.
Хосеп Гвардиола назвал ориентировочные сроки возвращения Александра Зинченко на футбольное поле.
"Фанаты тут просто бешеные": Игорь Харатин – о неожиданной победе над Лестером и новом этапе в Легии