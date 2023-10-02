Украина

Рух оставил Шахтер лидером УПЛ – "желто-черные" шокировали Кривбасс тремя голами, одержав волевую победу. Оболонь удержала минимальную победу над Минаем – голкипер "похоронил" закарпатцев, но мог забить с углового. Полесье не смогло воспользоваться фиаско Шахтера, расписав мировую с Колосом.

Динамо дожало Александрию – 3 гола имени Бражко, давление на Шахтер растет, магический фланг, заряды Луческу и Ярмоленко. Динамо победило Шахтер впервые в истории женского Классического – киевлянки почти догнали "горняков" в таблице.

Наши за границей

Роман Яремчук тяжело дебютировал в старте Валенсии, получивший разгром от Бетиса. Руслан Малиновский отдал предголевой пас, а Дженоа в добавленное время упустила победу над Удинезе.

Александр Зинченко получит новый контракт от Арсенала. Владислав Кочергин отличился классным ассистом со штрафного в Польше. Артем Беседин забил дебютный гол по Ордабасы.

Мир

Ливерпуль забил чистый гол Тоттенхэму – АПЛ признала ошибку арбитра в скандальном матче. Капитан Реала грубо сломал конкурента Цыганкова. Бавария сенсационно возвращает бывшую звезду.