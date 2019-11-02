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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Главные новости футбола 1 ноября: Вернидуба сватают за границу, VAR дебютировал в Украине

07:00 148 Читати українською
Главные новости футбола 1 ноября: Вернидуба сватают за границу, VAR дебютировал в Украине
Главные новости футбола 1 ноября

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 ноября.

Украина

Руслан Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на матчи против Дании и Азербайджана.

Динамо U-19 благодаря пенальти спасло ничью с Карпатами U-19. В матче состоялся исторический момент – киевляне первыми в Украине забили гол после применения VAR.

По два игрока Динамо и Шахтера претендуют на звание лучшего футболиста октября в УПЛ. Алексей Михайличенко и еще три наставника претендуют на звание лучшего тренера октября в Премьер-лиге. Шахтер прибыл на матч с Карпатами без пяти ведущих игроков – "львы" имеют шанс отобрать очки у чемпиона.

Наши за границей

Руслан Малиновский вышел в финал голосования за лучшего игрока октября в Аталанте, захватив лидерство. Евгений Шахов – сенсационный герой в матче Серии А: украинец огорчил Раньери, поразил итальянские СМИ и даже президента Лечче.

Роман Зозуля получил повреждение, а его Альбасете неожиданно уступил в Сегунде. Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Риги. Юрий Яковенко снова забил в Дании – форвард отличился в четырех матчах подряд. Максим Коваль блестящим сейвом спас свою команду от пропущенного гола.

Появились слухи, что Юрий Вернидуб в понедельник возглавит белорусскую команду. Специалист не опроверг эту информацию, поэтому ожидаем такое назначение.

Мир

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября – в списке экс-звезда Шахтера. Клопп, Лэмпард и еще 3 тренера претендуют на звание лучшего в АПЛ в октябре – Гвардиола не попал в перечень номинантов. Моуринью – фаворит на замену Эмери в Арсенале.

ПСЖ сенсационно уступил Дижону, Навас пропустил издевательский гол между ног.

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