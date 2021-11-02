Украина

Барселона робить все, аби Динамо залишилось в єврокубках – шанс всього життя для українців може виявитися пасткою

Шахтер объявил о продлении контракта с перспективным украинцем Артемом Бондаренко.

СК Днепр-1 разгромил Минай – Русин забил впервые за полтора года в УПЛ, закарпатцы не выиграют в 13 матчах подряд.

Мир

Руководство Барселоны планирует поездку в Катар, чтобы закрыть переход Хави. Специалист может дебютировать в каталонском дерби.

Тем временем Барселона продолжает страдать от эпидемии травм. Серхио Агуэро выбыл из игры на три месяца из-за проблем с сердцем.

Тоттенхэм уволил Нуну Эшпириту Санту и очень близок к назначению Антонио Конте главным тренером.

Клопп і Гвардіола спіткнулися, перевтілення МЮ, Барса дозволяє Динамо мріяти, нова сенсація з Бундесліги – огляд вікенду

Сборная Украины

Александр Петраков заменил травмированного Виталия Миколенко в заявке национальной команды на матчи ноября. Вызов получил защитник Шахтера Виктор Корниенко.

Стартовала продажа билетов на домашний товарищеский поединок сборной Украины против Болгарии. Чтобы попасть на трибуны стадиона Черноморец, только пропуска быть недостаточно.