Война в Украине

Футбольный мир продолжает реагировать на преступления России на территории нашего государства. Тренер московского Локомотива подал в отставку, открыто заявив о нападении России на Украину.

Андрей Воронин официально расторг контракт с Динамо Москва: "Не могу не высказать свою гражданскую позицию". Еще один украинский футболист тоже покинул Россию.

Александр Ярославский пообещал отстроить Харьков после бомбардировок и уже выделил 25 млн гривен на нужды больниц.

Комментатор каналов "Футбол" Андрей Столярчук вступил в ряды терробороны, а президент Ингульца Александр Поворознюк возглавил охрану региона от захватчиков.

Новые санкции в отношении России

Цивилизованный мир и футбольные органы, в частности, продолжают наказывать агрессоров. Российский совладелец Эвертона попал в санкционный список ЕС – его активы заморожены.

Adidas отказался поставлять форму для сборной России. Также оккупантов исключили из всех соревнований в пляжном футболе – путинскую орду не хотят видеть даже на песке, на котором играют команды цивилизованного мира.

Ассоциация европейских клубов исключила всех российских членов.

Другие главные события

Александр Зинченко впервые вывел Манчестер Сити в статусе капитана на официальный матч. "Горожане" без проблем вышли в четвертьфинал Кубка Англии, а вот Тоттенхэм проиграл Мидлсбро и вылетел из турнира.

Милан и Интер не определили сильнейшего в первом полуфинале Кубка Италии.

На 85-м году жизни скончался экс-форвард Динамо, Шахтера и Карпат Иван Диковец.