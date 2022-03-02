Главные новости футбола 1 марта: украинцы бегут из России, знаковый матч Зинченко за Манчестер Сити
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 1 марта.
Война в Украине
Футбольный мир продолжает реагировать на преступления России на территории нашего государства. Тренер московского Локомотива подал в отставку, открыто заявив о нападении России на Украину.
Андрей Воронин официально расторг контракт с Динамо Москва: "Не могу не высказать свою гражданскую позицию". Еще один украинский футболист тоже покинул Россию.
Александр Ярославский пообещал отстроить Харьков после бомбардировок и уже выделил 25 млн гривен на нужды больниц.
Комментатор каналов "Футбол" Андрей Столярчук вступил в ряды терробороны, а президент Ингульца Александр Поворознюк возглавил охрану региона от захватчиков.
Новые санкции в отношении России
Цивилизованный мир и футбольные органы, в частности, продолжают наказывать агрессоров. Российский совладелец Эвертона попал в санкционный список ЕС – его активы заморожены.
Adidas отказался поставлять форму для сборной России. Также оккупантов исключили из всех соревнований в пляжном футболе – путинскую орду не хотят видеть даже на песке, на котором играют команды цивилизованного мира.
Ассоциация европейских клубов исключила всех российских членов.
Другие главные события
Александр Зинченко впервые вывел Манчестер Сити в статусе капитана на официальный матч. "Горожане" без проблем вышли в четвертьфинал Кубка Англии, а вот Тоттенхэм проиграл Мидлсбро и вылетел из турнира.
Милан и Интер не определили сильнейшего в первом полуфинале Кубка Италии.
На 85-м году жизни скончался экс-форвард Динамо, Шахтера и Карпат Иван Диковец.