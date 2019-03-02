Главные новости футбола 1 марта: Смалийчук объявил об уходе из Карпат после скандала, сенсационное поражение Боруссии Д

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 марта.

Украина и наши за границей

Громкая отставка во Львове – Олег Смалийчук объявил об уходе с поста вице-президента Карпат. Причиной стало видео, на котором один из руководителей "львов" присутствует в компании фанатов, которые выкрикивали оскорбительные фразы в адрес ФК Львов.

Смалийчук, который стал вице-президентом Карпат в ноябре 2017 года, уже извинился за свое поведение. К слову, львовский клуб пока официально не подтвердил отставку Олега Петровича.

Голкипер Максим Коваль, на правах аренды с Динамо выступающий за Аль-Фатех, установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии.

Александр Зинченко претендует на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале – украинец лидирует в голосовании. Также Александр дал небольшое интервью клубной пресс-службе.

Трансферы

Карпаты подписали еще одного новичка – к "львам" присоединился Ярослав Деда, последним клубом которого был Карабах. Усилился и Арсенал-Киев, подписав Владислава Калитвинцева и еще нескольких новичков.

А вот Шахтер дозаявив на УПЛ хавбека Никиту Адаменко, который последний раз выходил на поле в официальном матче еще в 2016 году. ФК Львов добавил в заявку молодого нигерийского форварда.

Хавбек Динамо Че Че может вернуться в Бразилию – переговоры между клубами продолжаются, а вот сам игрок уже согласовал условия личного контракта.

Мир

Боруссия Д сенсационно проиграла Аугсбургу в матче 24 тура чемпионата Германии. Таким образом Бавария может догнать команду Люсьена Фавра уже по итогам этого тура, если одолеет Боруссию из Менхенгладбаха. Для дортмундцев эта потеря очков стала уже 4-й в последних 5-ти матчах.

Лионель Месси возвращается в сборную Аргентины. Лидер Барселоны получил вызов на ближайшие поединки, один из которых пройдет в Мадриде. К слову, Реал и Барселона уже объявили заявки на Эль Класико, которое пройдет в субботу вечером.

Легенда Реала Рауль Гонсалес возглавил молодежную команду "сливочных" – предыдущий тренер был уволен из-за критики игроков команды после поражения от Барселоны.