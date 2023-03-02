Украина

Шахтер подписал Хусрава Тоирова – сенсационная замена Мудрику найдена. Новичок горняков выступал за Атырау и молодежную сборную Таджикистана. А вот Динамо получило сразу два усиления – киевляне подписали легионера и вернули скандального нападающего. В то же время Динамо отпустило опытного Никиту Бурду в Зарю.

Динамо, Шахтер и Заря не получат ничего. УАФ объявила распределение средств солидарности от УЕФА.

Кто будет тренировать сборную Украины U-21 на время работы Ротаня в национальной команде – наставник, совмещающий уже три должности, все объяснил.

Андрей Ярмоленко беспокоит перед матчем сборной Украины против Англии. Ребров пока не рассчитывает на вингера, получившего травму.

Наши за границей

Арсенал сокрушил Эвертон в матче АПЛ. Александр Зинченко отдал ассист и сделал еще 2 гола, Миколенко был на высоте, но наварил.

Руслан Малиновский потерял шанс на трофей – украинец чудом не забил, Марсель эпично вылетел из Кубка Франции в серии пенальти.

Роман Безус забил решающий гол в матче Кубка Кипра – команда украинцев прошла в полуфинал.

Мир

Умер Жюст Фонтен – легендарный обладатель бомбардирского рекорда чемпионатов мира. Ему было 89 лет.

Михаил Мудрик может воссоединиться с Де Дзерби в Челси. На успешно работающего в Брайтоне экс-тренера Шахтера претендует еще один гранд.

Кубок Англии: сенсационные вылеты Тоттенхэма и Саутгемптона, волевая победа Манчестер Юнайтед.