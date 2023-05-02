Главные новости футбола 1 мая: мощный день украинцев в Европе, медицинские заботы Динамо и шум трансферов
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 1 мая.
Украинцы за границей
День оказался очень продуктивным для наших легионеров. Евгений Коноплянка забил впервые за 8 месяцев и помог Краковии избежать поражения. Виктор Цыганков прервал не столь длительную серию – оформил ассист против Севильи после 5 матчей молчания. Виталий Миколенко индивидуально ничем не запомнился, но вместе с Эвертоном вырвал очень важное очко на поле Лестера.
УПЛ
Игроки и тренеры Динамо решают проблемы со здоровьем. Если Николай Шапаренко уже участвует в командных тренировках и может еще сыграть до конца сезона, то Мирча Луческу только начинает реабилитацию после операции на бедре.
Шахтер также не может похвастаться пустым лазаретом. Крыськив, Петряк и Ризнык вряд ли помогут команде в нынешней кампании.
Громкие трансферные слухи
До открытия летнего окна еще 2 месяца, но информационное пространство уже наполняется разными предположениями и инсайдами. Реал таки хочет Мбаппе, Осимхен отдает приоритет Баварии, МЮ и ПСЖ готовы бороться за Абрахама. Зато Жозе Моуринью спокоен – пренебрегает интересом Челси, потому что твердо настроен оставаться в Роме.