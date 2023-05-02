Украинцы за границей

День оказался очень продуктивным для наших легионеров. Евгений Коноплянка забил впервые за 8 месяцев и помог Краковии избежать поражения. Виктор Цыганков прервал не столь длительную серию – оформил ассист против Севильи после 5 матчей молчания. Виталий Миколенко индивидуально ничем не запомнился, но вместе с Эвертоном вырвал очень важное очко на поле Лестера.

УПЛ

Игроки и тренеры Динамо решают проблемы со здоровьем. Если Николай Шапаренко уже участвует в командных тренировках и может еще сыграть до конца сезона, то Мирча Луческу только начинает реабилитацию после операции на бедре.

Шахтер также не может похвастаться пустым лазаретом. Крыськив, Петряк и Ризнык вряд ли помогут команде в нынешней кампании.

Громкие трансферные слухи

До открытия летнего окна еще 2 месяца, но информационное пространство уже наполняется разными предположениями и инсайдами. Реал таки хочет Мбаппе, Осимхен отдает приоритет Баварии, МЮ и ПСЖ готовы бороться за Абрахама. Зато Жозе Моуринью спокоен – пренебрегает интересом Челси, потому что твердо настроен оставаться в Роме.