Главные новости футбола 1 мая: Ярмолюк в стиле Зидана приложился к избиению сенсации АПЛ, Челси и МЮ в еврофиналах
Клубы АПЛ оформили своеобразный хет-трик в полуфиналах Лиги Европы и конференций. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 1 мая.
Украина
Брентфорд неожиданно бил претендента на ЛЧ в гостях – Ярмолюк выдал Месси и устроил стычку, вратарь отдал ассист. Фанаты заценили отбор украинца в стиле Зидана!
Динамо может ждать в ЛЧ более легкий путь, чем обычно – кто соперники в квалификации, к которой все ближе.
Бущан пропустил три мяча от аутсайдера саудовской лиги в редком матче – все голы забили за 16 минут (ВИДЕО).
Коноплянка объявил о создании собственной медиа-команды – уже подписали звездных капитана и голкипера.
Украинский тренер пострадал от атаки оккупантов – его квартиру полностью уничтожил российский шахед.
Скандальный форвард Динамо проиграл суд – он избил нескольких мужчин.
Будущее Таловерова в Плимуте не определено – известно, когда прояснится ситуация.
Динамо вернет из аренды трех игроков – источник раскрыл подробности.
Мир
Челси без Мудрика разгромил сенсационный Юргорден в первом полуфинале Лиги конференций, Бетис дома дожал Фиорентину.
Манчестер Юнайтед со скандалом разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ, Тоттенхэм победил Буде-Глимт.
Звезда Барселоны рискует вылететь надолго после матча с Интером – все значительно хуже, чем предполагалось.
Сельский клуб выиграл Кубок Австрии.
Барселона – Интер: УЕФА назвал лучшего игрока первого полуфинала Лиги чемпионов.
Роналду упустил 100% момент и вылетел из азиатской ЛЧ – никто не может понять, что Криштиану сделал после матча.
4-й лучший бомбардир ЛЧ может вернуться на решающий полуфинал – Барселона готовит звезду на матч с Интером.
Лидер Баварии узнал о трансфере звездного одноклубника на своем стриме – эпическая реакция.
Холанд шокирован игрой героя полуфинала ЛЧ – суперзвезда Ман Сити не сдержал эмоций во время яркой ничьей Барсы с Интером.