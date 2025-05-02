Клубы АПЛ оформили своеобразный хет-трик в полуфиналах Лиги Европы и конференций. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 1 мая.

Украина

Брентфорд неожиданно бил претендента на ЛЧ в гостях – Ярмолюк выдал Месси и устроил стычку, вратарь отдал ассист. Фанаты заценили отбор украинца в стиле Зидана!

Динамо может ждать в ЛЧ более легкий путь, чем обычно – кто соперники в квалификации, к которой все ближе.

Бущан пропустил три мяча от аутсайдера саудовской лиги в редком матче – все голы забили за 16 минут (ВИДЕО).

Коноплянка объявил о создании собственной медиа-команды – уже подписали звездных капитана и голкипера.

Украинский тренер пострадал от атаки оккупантов – его квартиру полностью уничтожил российский шахед.

Скандальный форвард Динамо проиграл суд – он избил нескольких мужчин.

Будущее Таловерова в Плимуте не определено – известно, когда прояснится ситуация.

Динамо вернет из аренды трех игроков – источник раскрыл подробности.

Мир

Челси без Мудрика разгромил сенсационный Юргорден в первом полуфинале Лиги конференций, Бетис дома дожал Фиорентину.

Манчестер Юнайтед со скандалом разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ, Тоттенхэм победил Буде-Глимт.

Звезда Барселоны рискует вылететь надолго после матча с Интером – все значительно хуже, чем предполагалось.

Сельский клуб выиграл Кубок Австрии.

Барселона – Интер: УЕФА назвал лучшего игрока первого полуфинала Лиги чемпионов.

Роналду упустил 100% момент и вылетел из азиатской ЛЧ – никто не может понять, что Криштиану сделал после матча.

4-й лучший бомбардир ЛЧ может вернуться на решающий полуфинал – Барселона готовит звезду на матч с Интером.

Лидер Баварии узнал о трансфере звездного одноклубника на своем стриме – эпическая реакция.

Холанд шокирован игрой героя полуфинала ЛЧ – суперзвезда Ман Сити не сдержал эмоций во время яркой ничьей Барсы с Интером.