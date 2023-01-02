"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 января 2023 года. Сенсации в европейских чемпионатах, очередная серия трансферной саги Мудрика, приключения Роналду и так далее.

Англия

Ноттингем удержал сенсационную ничью с Челси. Лондонцы все дальше от возвращения в борьбу за ЛЧ, за последние 7 матчей АПЛ команда Поттера выиграла лишь 1 раз. Так же теряет позиции другой столичный клуб.

Астон Вилла победила Тоттенхэм. "Шпоры" пропустили дважды в 7 матче АПЛ подряд, потеряв шанс вернуться в зону ЛЧ. Конте после очередного фиаско объявил радикальный приговор амбициям своей команды. Антирекорд похуже Тоттенхэм выдал 35 лет назад, когда Премьер-лиги еще даже не существовало.

Мир

Кто стал лучшим бомбардиром 2022 года только во внутренних чемпионатах? Месси, Бензема и Роналду далеко, сенсации в топ-10. В списке оказались довольно неожиданные имена. В частности, Айвен Тоуни (Брентфорд) или Мартин Терье, который забивал за Ренн и в ворота Динамо в Лиге Европы.

Лига 1: Ланс разнес ПСЖ, нанеся парижанам первое поражение в сезоне. Лион с экс-игроком Шахтера Тете сенсационно проиграл Клермону.

Роналду вытесняет из Аль-Насра футболиста, у которого отобрал свой любимый номер. К слову, Криштиану отказался от услуг звездного агента, устраивая свой трансфер в Саудовскую Аравию.

Украина

Довбик лучше звезды Реала, Месси на вершине, Холанд проиграл партнеру. Обнародован рейтинг международных голеадоров 2022 года. Учитывались лишь голы, забитые в еврокубках, других международных турнирах и за сборную.

Малиновский все еще может сбежать из Аталанты в Марсель – именитый французский клуб продолжает искать варианты, но снова аренда, которая не очень устраивает итальянцев.

Мудрик приблизился к трансферу в Арсенал. Осталось договориться с Шахтером, а личный контракт на 5 лет Михаил согласовал. Арсенал сделал еще одно предложение Шахтеру по Мудрику. Стороны уверены в реальности перехода, о трансфере украинца заговорил уже и легенда Ливерпуля.

Украинские футболисты, пошедшие защищать страну от России. Продолжаем видео-подборки от "Футбол 24". Брат Шевчука освобожден из российского плена – он защищал Мариуполь, Азовсталь и является отцом 4 детей.