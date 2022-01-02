"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 января и поздравляет своих читателей с Новым годом.

Трансфер Миколенко

Миколенко официально перешел из Динамо в Эвертон. По неофициальной информации, Динамо получит за защитника 20 миллионов фунтов. Этот трансфер стал третьим самым дорогим на выход для киевлян. Виталий будет играть за "ирисок" под 19-м номером. Украинец поделился эмоциями после перехода в АПЛ, а также пожелал "Динамо" больших побед.

Украина и украинцы

Луческу заметили в одной из частных клиник – у тренера Динамо возможны проблемы со здоровьем. Колос во второй раз объявил о подписании Тотовицкого и Ореховского. Шахтер отдаст Бондаренко Александрии.

Шансы Андрея Лунина дебютировать за Реал в Примере растаяли. Куртуа вместе с другими звездами Реала вернулся к тренировкам после двух негативных тестов, а Анчелотти заявил, что Тибо сегодня может сыграть.

Европа

Манчестер Сити в компенсированное время вырвал победу у Арсенала – пенальти и удаление похоронили "канониров". Холанд однозначно намекнул, где продолжит карьеру. Салернитана нашла нового владельца – конкурент Шевченко мог раньше времени вылететь из Серии А.