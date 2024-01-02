Наши за границей

Лунин неожиданно выиграл первый батл у Кепы за место в основе Реала – на кону участие в Суперкубке Испании. Зинченко серьезно рискует: чем опасна очередная травма украинского легионера Арсенала.

Русин круто вернулся в Сандерленд – украинец забил элегантный гол в Чемпионшипе, прервав игнор нового тренера. Назар заработал комплименты от своего наставника.

Трансферы

Судаков стал персональной целью для Аллегри, но другой гранд готов опередить Ювентус. Довбик в Челси: стало известно, сколько Мудрик и Ко готовы выложить за форварда Жироны.

Карпаты официально объявили о переходе известного экс-игрока сборной Украины. Металлист избавился двух капризных легионеров – один из них должен был заменить Довбика в СК Днепр-1.

Европа

Ливерпуль победил Ньюкасл в матче с незабитым пенальти Салаха и захватил единоличное лидерство в АПЛ. ПСЖ официально подписал первого новичка в 2024 году. Манчестер Юнайтед официально приступил к чистке – 40-миллионный провал отправился в Бундеслигу.