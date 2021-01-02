Главные новости футбола 1 января: Яремчук получил шанс на трансфер, Динамо может ослабить соперника Шахтера
"Футбол 24" презентує головні новини за п'ятницю, 1 січня.
Украина
Динамо нацелилось на приобретение соперника Шахтера в Лиге Европы.
Роман Яремчук получил шанс перебраться в другой клуб. Гент рассматривает возможность трансфера уже в январе.
Руслан Малиновский стал рекордсменом среди "дальнобойщиков" Европы в 2020 году.
Заря пыталась заманить лучшего бомбардира чемпионата Грузии. Это еще и украинец, которого признали лучшим легионером.
Мир
Вест Хэм забил первый гол АПЛ в 2021 году. Этого хватило для победы над Эвертоном. Андрей Ярмоленко тоже принял участие в результативной комбинации. Манчестер Юнайтед одолел Астон Виллу и догнал Ливерпуль на вершине.
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