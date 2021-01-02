Украина

Динамо нацелилось на приобретение соперника Шахтера в Лиге Европы.

Роман Яремчук получил шанс перебраться в другой клуб. Гент рассматривает возможность трансфера уже в январе.

Руслан Малиновский стал рекордсменом среди "дальнобойщиков" Европы в 2020 году.

Заря пыталась заманить лучшего бомбардира чемпионата Грузии. Это еще и украинец, которого признали лучшим легионером.

Мир

Вест Хэм забил первый гол АПЛ в 2021 году. Этого хватило для победы над Эвертоном. Андрей Ярмоленко тоже принял участие в результативной комбинации. Манчестер Юнайтед одолел Астон Виллу и догнал Ливерпуль на вершине.

В Серии А едва не разгорелся скандал из-за новогоднего поздравления – пострадал звездный бомбардир и его клуб.

Манчестер Сити имеет серьезные проблемы из-за коронавируса – против Челси команде не помогут 5 игроков "горожан".

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