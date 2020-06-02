Главные новости футбола 1 июня: резонанс вокруг Классического, Ярмоленко и еще одного украинца сватают в другие клубы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 июня.

Шахтер – Динамо

Украинское Классическое стало резонансным, в частности, из-за судейства. Эпизод с незасчитанным голом Динамо обсуждали и после матча – к дискуссии присоединился известный испанский рефери.

"Футбол 24" узнал мнение эксперта по Классическому, результат которого отбросил Динамо на 4 строчку турнирной таблицы чемпионата. Также уровень команд оценили даже в Италии.

Марлос, который стал героем матча, признан лучшим игроком 24 тура Премьер-лиги. Луиш Каштру получил звание лучшего тренера тура.

Трансферы

Фенербахче заинтересован в аренде Андрея Ярмоленко. Правда, турки понимают, что потянуть контракт украинца будет сложно из-за высокой зарплаты вингера.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик заинтересовал Баварию и еще один немецкий гранд.

Андрей Лунин вернется в Реал после завершения сезона. Овьедо, за который украинец выступает на правах аренды, смирился с потерей шансов сохранить голкипера.

Одион Игало останется в Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" продлили аренду нападающего до конца текущего года.

Лионель Месси не уйдет из Барселоны бесплатно. Соответствующий пункт контракта утратил силу, поэтому теперь аргентинец может покинуть Камп Ноу лишь по истечении соглашения или за деньги.

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