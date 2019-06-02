Главные новости футбола 1 июня: Ливерпуль – победитель Лиги чемпионов, погиб известный 35-летний игрок

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 июня.

Лига чемпионов

Ливерпуль одолел Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19. Мерсисайдцы рано повели в счете – арбитр назначил самый быстрый пенальти в истории Лиги чемпионов, а Мохамед Салах забил третий самый быстрый гол в финалах турнира. Под занавес встречи преимущество команды Клоппа закрепил Дивок Ориджи – видео голов и обзор встречи.

Финал едва не сорвала сексуальная блондинка с эффектными формами, которая вторглась на поле во время игры. Тоттенхэм – шестой подряд дебютант-неудачник финалов ЛЧ. Зато Ливерпуль – третий клуб по количеству трофеев Лиги чемпионов. Юрген Клопп эмоционально прокомментировал успех. Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от поражения в главном матче жизни.

Украина

По информации нескольких источников Динамо подписало контракт с ганским полузащитником Кадири. А вот будущее главного тренера киевлян остается туманным – разговор Александра Хацкевича и Игоря Суркиса пройдет не раньше следующей недели.

Цыганков, Миколенко и Мораес – лучшие украинские игроки Лиги Европы 2018/19. Лучшие матчи Евро-2020: национальная сборная собралась в полном составе. Бешикташ начал переговоры с Евгением Коноплянкой. Другой Евгений – Шахов – ожидает предложения из Италии, но может вернуться в Украину.

Мир

35-летний Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы. "Я потерял дар речи, услышав эту весть", – футбольный мир оплакивает экс-игрока Арсенала и Севильи.

ПСЖ якобы предложил за Криштиану Роналду 140 млн евро – португалец может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.