Евро-2020

Андрей Шевченко объявил финальный список игроков сборной Украины на Евро-2020. Андрей Лунин и еще 4 футболиста оказались вне заявки, зато нашлось место 18-летнему Георгию Судакову.

С окончательным перечнем определилась и Англия. Другие сборные тоже подали финальные списки, ведь именно 1 июня истекал соответствующий срок. Голкипер сборной Нидерландов пропустит турнир и не сыграет против Украины.

Дания запретила въезд фанатам сборной России, вызвав волну возмущения. Также состоялись несколько товарищеских матчей – Россия и Польша сыграли вничью, Северная Македония упустила победу над Словенией, а хорваты разошлись миром с Арменией.

"Футбол 24" начал цикл материалов с представлением участников чемпионата Европы. Первая в списке – группа А.

Украина

Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо – лидер киевлян подписал долгосрочное соглашение.

Роман Зозуля покинул Альбасете после вылета команды в третий дивизион Испании. Экс-форвард Динамо, Днепра и сборной Украины провел в составе "механического сыра" 4 года.

Сергей Ребров вернется в Динамо. Правда, через год – венгерские СМИ раскрыли планы тренера.

Шахтер согласовал контракт с хавбеком Бенфики, но переговоры между клубами далеки от завершения. Также "горняки" определились с местом проведения первого зарубежного сбора.

Металлист 1925 готовится сменить название из-за возрождения Металлиста, а Заря подписала лидера Десны.

Мир

Мадридский Реал получил нового тренера. Им стал Карло Анчелотти, который уже тренировал "сливочных" и выиграл с ними Лигу чемпионов. Итальянец согласовал условия ухода из Эвертона и во второй раз возглавил мадридцев.

Барселона подписала второго новичка из Манчестер Сити. Первым стал Серхио Агуэро, который достался каталонцам бесплатно.

Артуро Видаль был госпитализирован с коронавирусом. Опытный полузащитник рискует пропустить старт Копа Америка.

Реал, Барселону и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов на следующей неделе. Причина – невыход из Суперлиги.