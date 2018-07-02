Главные новости футбола 1 июля: Россия сенсационно выбила Испанию с ЧМ-2018, Хорватия прошла Данию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 июля.

Испания – Россия

Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сенсационно победила Испанию – видео голов и обзор матча.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1. Сначала мяч в свои ворота срезал Сергей Игнашевич, ставший самым возрастным игроком в истории Мундиаля, который отметился автоголом. Россияне сравняли счет благодаря пенальти в исполнении Дзюбы. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой более меткими стали россияне.

В этом же матче Россия стала первой командой с 1966 года, игроки которой дважды в течение одного Кубка мира отличились голом в свои ворота. Испания в свою очередь тоже установила рекорд чемпионатов мира, однако это не помогло пиренейцами.

Кроме того, впервые в истории Кубков мира в матче турнира была проведена четвертая замена.

Хорватия – Дания

В другом матче 1/8 финала команды тоже определяли сильнейшего в серии пенальти. Дания и Хорватия обменялись голами уже в дебюте матча, повторив рекорд чемпионатов мира. Кроме того, гол Йоргенсена стал самым быстрым на ЧМ-2018.

В дальнейшем команды так и не сумели поразить ворота друг друга. Дело дошло до лотереи, в которой счастливый билет вытащили хорваты. Именно они сыграют с Россией в 1/4 финала.

К слову, это лишь второй случай в истории ЧМ, когда оба матча плей-офф однажды завершились серией пенальти.

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