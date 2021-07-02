Украина

Динамо провело первый спарринг в межсезонье на сборах в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу расписала сверхрезультативную ничью (4:4) с Базелем – видео голов и обзор матча.

А вот луганская Заря выиграла свой контрольный матч с астрономическим счетом 22:0.

Львовский Рух сформировал новый тренерский штаб, а УПЛ получила нового спонсора и сменила название.

Евро-2020

Сборная Украины уже находится в Риме, где "сине-желтым" устроили теплый прием незадолго до поединка 1/4 финала против Англии. Андрей Шевченко получил приятные новости из лазарета национальной команды.

УЕФА назвал состав судейской бригады, которая будет работать на матче Украина – Англия. Этот арбитр уже обслуживал матч "сине-желтых" на текущем чемпионате Европы. Также букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала.

Как Украина прошла Швецию и что делать с Англией? Разбираемся без лишней эйфории.

Легенда Динамо в интервью "Футбол 24" рассказал о впечатлениях от игры Украины на Евро и оценил работу Мирчи Луческу в Киеве.

Трансферы

Лионель Месси стал свободным агентом. Контракт аргентинца с Барселоной завершился, а информации о новом соглашении пока не поступало. Соответственно, сейчас легенда Барсы находится без клуба.

Манчестер Юнайтед подписал Джейдона Санчо. Вингер присоединится к "красным дьяволам" после чемпионата Европы.

Серхио Рамос перейдет в ПСЖ. Бывший капитан Реала согласовал условия контракта с парижанами.

Киевское Динамо определилось с главной кандидатурой на замену Беседину, который выбыл на полгода из-за травмы.

Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ на правах свободного агента. Это случится летом следующего года.