Трансферы

Евгений Коноплянка не перейдет в ЛАСК – у вингера Шахтера есть варианты в трех чемпионатах Европы. Динамо будет платить зарплату Супряге с Рамиресом на время их аренды в Европе. Динамо вроде бы интересуется форвардом с чемпионата России.

Арсенал официально прекратил сотрудничество с Обамеянгом – двери в Барселону открыты. Габонец ради Барселоны согласился снизить зарплату в 84 раза. Уникальная трансферная зима 2022 – игроки Динамо и Шахтера завоевывают Европу, Барселона творит чудеса, революции в АПЛ.

Наши за границей

Зинченко восстановился и готов впервые выйти на поле в 2022 году, но Манчестер Сити подписал долгосрочный контракт с прямым конкурентом Александра. Руслан Малиновский забил лучший гол Аталанты за месяц.

Виталий Миколенко залечил травму и провел первую тренировку под наблюдением Лэмпарда. Даниил Игнатенко представлен в Бордо – игрок Шахтера стремится остаться во Франции.

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