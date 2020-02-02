Главные новости футбола 1 февраля: Реал выиграл дерби, победа Ливерпуля, голы украинцев за рубежом и феерия Холанда

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 февраля.

Топ-матчи дня

Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби благодаря голу Карима Бензема и увеличил отрыв от Барселоны до 6 очков. Правда, каталонцы свой поединок сыграют в воскресенье.

В Англии Ливерпуль разгромил Саутгемптон, а Челси и Манчестер Юнайтед потеряли очки. Вест Хэм Андрея Ярмоленко упустил победу, имея преимущество в 2 мяча.

Бавария вышла на первое место Бундеслиги после победы над Майнцом. РБ Лейпциг спасся от поражения на последних минутах, а Боруссия Д разгромила соперника – продолжает феерить Эрлинг Холанд. В активе сенсационного норвежца очередной дубль, а всего он в трех неполных матчах за дортмундцев забил уже 7 голов, установив рекорд Бундеслиги.

Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин ответил на обвинения в причастности к срыву трансфера Николая Матвиенко в Арсенал. По его словам, лондонцы не делали "горнякам" официального предложения.

Динамо объявило список игроков на второй тренировочный сбор в Турции. Алексей Михайличенко берет в Белек 23 исполнителей. Кроме того, киевляне несколько заработают на трансфере Карлоса Самбрано. По информации СМИ, киевляне получат от Бока Хуниорс 1,8 млн евро.

Орест Лебеденко вернулся в УПЛ. Защитник Луго ближайшие полтора года проведет в составе Олимпика.

Мир

Роман Безус забил победный гол уже на первой минуте игры, а Гент разгромил соперника и продолжает погоню за лидером. Победным мячом в чемпионате Венгрии отличился и Иван Петряк.

Манчестер Юнайтед на финише трансферного окна подписал Одиона Игало, который играл в Китае.