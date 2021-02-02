Коваленко в Аталанте

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко официально стал игроком Аталанты и будет самым высокооплачиваемым исполнителем бергамасков. Агент Вадим Шаблий раскрыл отдельные детали контракта и опроверг слухи об аренде в Дженоа.

Донецкий Шахтер вспомнил все голы Коваленко за "горняков" в одном ролике. Сам хавбек эмоционально попрощался с родным клубом.

Трансферный дедлайн

Английский Ливерпуль оформил переходы двух защитников: официально подписал Бена Дэвиса из Престона и объявил о трансфере Кабака из Шальке.

Украинский защитник Богдан Бутко официально перебрался в Турцию. Туринский Ювентус отпустил Хедиру в Бундеслигу.

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