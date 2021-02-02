Главные новости футбола 1 февраля: Коваленко переехал в Италию, Ливерпуль подорвал рынок, первая победа Динамо в Турции
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 февраля.
Коваленко в Аталанте
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко официально стал игроком Аталанты и будет самым высокооплачиваемым исполнителем бергамасков. Агент Вадим Шаблий раскрыл отдельные детали контракта и опроверг слухи об аренде в Дженоа.
Донецкий Шахтер вспомнил все голы Коваленко за "горняков" в одном ролике. Сам хавбек эмоционально попрощался с родным клубом.
Трансферный дедлайн
Английский Ливерпуль оформил переходы двух защитников: официально подписал Бена Дэвиса из Престона и объявил о трансфере Кабака из Шальке.
Украинский защитник Богдан Бутко официально перебрался в Турцию. Туринский Ювентус отпустил Хедиру в Бундеслигу.
Испанская Сельта подписала экс-форварда Шахтера Факундо Феррейру. "Футбол 24" провел онлайн Трансферное окно, зима-2021: дедлайн.
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