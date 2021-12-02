Украина

СК Днепр-1 последним пробился в четвертьфинал Кубка Украины – проход в стиле Месси и комбинация принесли победу над ЛНЗ.

Тренер женской сборной Украины будет получать вдвое больше, чем Александр Петраков. УАФ рассмотрит жесткий лимит для арендуемых игроков – нынешние Мариуполь и Черноморец превосходят его вдвое.

Кривбасс пригласил к себе чемпиона Испании и обладателя Кубка УЕФА. Заря отпустит Александра Гладкого бесплатно в любой момент. Юрий Вирт анонсировал громкий трансфер в Верес.

Наши за границей

Андрей Шевченко потерпел второе поражение в Серии А. Украинский специалист разгромно проиграл Милану и остался в зоне вылета. Шеву подводит класс игроков Дженоа. Ибрагимович отомстил красивым голом со штрафного.

Александр Зинченко впервые в сезоне АПЛ вышел в старте Манчестер Сити. "Горожане" с украинцем едва не отдали победу в матче против Стивена Джеррарда. Интер уверенно переиграл Специю, а Виктор Коваленко мог добавить интриги.

Европа

Барселона пошла на мировую с экс-тренером – он хотел отсудить 14 миллионов евро. Ливерпуль в огненном дерби разбил Эвертон, ПСЖ расписал сенсационную ничью, а Реал удержал минимальную победу над Атлетиком.