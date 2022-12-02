ЧМ-2022

Игровой день подарил несколько сенсаций. Бельгия не сумела обыграть Хорватию и прекратила выступления на чемпионате мира. Марокко одолело Канаду и впервые за 36 лет пробилось в плей-офф.

Испания влетела от Японии с чудо-ассистом звездочки Де Дзерби, но от стыда спасла лишь драма Германии. Бундестим победила Коста-Рику, но второй раз подряд вылетела из ЧМ.

Следовательно, определились еще две пары 1/8 финала на катарском Мундиале. Последняя четверка счастливчиков станет известна сегодня, 2 декабря.

Также накануне состоялись сразу две отставки. Мексика и Бельгия после вылета из катарского Мундиаля остались без тренеров.

В Иране полиция застрелила болельщика после вылета сборной из ЧМ-2022, его знал один из футболистов.

Украина

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