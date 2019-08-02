Главные новости футбола 1 августа: Заря прошла дальше в Лиге Европы, Мариуполь узнал соперника, Яремчук снова забил

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 августа.

Лига Европы

Заря победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы. Арбитр удалил двух игроков соперника в течение 30 секунд еще в первом тайме, однако луганчане не показали яркий футбол и ограничились одним голом. Виктор Скрипник остался доволен первой игровой неделей во главе команды.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии. Мариуполь также получил соперника на этой стадии – "приазовцы" сыграют против представителя Нидерландов.

Украинцы в Лиге Европы: Кирилл Петров сенсационно выбил россиян, Роман Яремчук и Михаил Сергийчук отличились голами, а команда Ивана Петряка неожиданно провалилась. Вулверхэмптон, Айнтрахт и Эспаньол спокойно прошли в следующий раунд, а Страсбур пропустил от этнического украинца.

Мир

Арсенал подписал Николя Пепе – трансфер стал рекордным в истории клуба. Другой талант Лилия за 35 миллионов перебрался в Милан. Немецкие СМИ прогремели, что Бавария согласовала рекордный трансфер Лероя Сане, но чемпион Бундеслиги опроверг эти слухи. Евгений Коноплянка станет игроком Бешикташа – турецкие СМИ уже знают сумму перехода и зарплату украинца.

Андрей Лунин с новым предложением – фанаты Реала высоко оценили дебют украинца при Зидане, а экс-тренер Мадрида вынес вердикт. "Сливочные" нашли альтернативу Полю Погба в Аяксе. Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера. Но бразилец начал тренировки с общей группой парижан.

Украина

Премьер-лига определила лучшего игрока первого тура. Мы подвели итоги игрового дня с собственным экспертом: камбэк Цыганкова, фантастические чемпионы мира, или Почему хорошо без Фонсеки. Владимир Лысенко установил уникальный рекорд УПЛ – форвард Колоса стал главным "пилигримом" элитного дивизиона.

Брюгге потерял лидера перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов – бельгийцы провели драгоценный трансфер в АПЛ. Карпаты подписали бразильского нападающего – его клуб уже сообщил о переходе.

Спортивный канал Setanta получил разрешение Нацсовета по ретрансляции на территории Украины – там будут показывать АПЛ, а все остальные топ-чемпионаты можно будет посмотреть на каналах Футбол.