Главные новости футбола 1 августа: СК Днепр-1 со скандалом покинул ЛЧ, близость громких трансферов
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 1 августа
Лига чемпионов
Дебютный поход СК Днепр-1 в главном евротурнире завершился уже на стадии второго раунда квалификации. Подопечные Кучера после поражения 1:3 расписали ничью с Панатинаикосом и спустились в Лигу Европы.
Перед матчем не обошлось без скандала. В делегации СК Днепр-1 отравились сразу 15 человек (из них 8 футболистов), также греки не выполняли некоторые организационные моменты.
Среди других результатов дня в ЛЧ – избиение белорусов и вылет экс-игрока сборной Украины.
Трансферы украинцев
Артем Довбик отличился голом в потенциально прощальном матче за СК Днепр-1. Жирона довольно потирает руки и ждет второго украинца в компанию к Виктору Цыганкову.
Андрей Лунин пока далек от трансфера. Интер якобы готов поборотся за нашего кипера, но явно не на финансовых условиях Реала.
Европа теряет звезд
Бавария и Садио Мане надоели друг другу всего за год. Сенегальца официально продали в Аль-Наср, где он будет играть с Роналду и долго считать свою зарплату.
Джанлуиджи Буффон планирует прощаться с футболом вообще. Неудача Пармы в борьбе за повышение довела легендарного кипера, которому в январе исполнится 45 лет.