Украина

Шахтер арендовал тренировочный комплекс польского клуба. Шахтер проведет матч-открытие нового сезона на НСК Олимпийский – журналист назвал возможного соперника. Вторая лига может получить еще одного новичка.

Мирча Луческу определился с единственным игроком, которого готов пригласить на замену Беньямину Вербичу. Владислав Супряга ляжет под нож – стало известно, сколько пропустит нападающий Динамо.

Трансферы

Виктором Цыганковым интересуется клуб из АПЛ. Михаил Мудрик на этой неделе должен узнать, в каком клубе начнет новый сезон. Талант Шахтера попал в шорт-лист 4-кратного чемпиона Франции.

Два украинца перешли в чемпионат Польши. Украинский голкипер перебрался в чемпионат Испании. СК Днепр-1 прекратил сотрудничество с игроком, не успевшим провести ни одного матча.

Мир

Барселона стремится разогнать целую команду до конца трансферного окна – "черный список" Хави из 11 фамилий. Каталонцы активировали третье соглашение на 100 млн евро. Лацио бесплатно усилился полузащитником Интера.