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Главные новости футбола 1 апреля: Динамо продало Че Че и получило наказание от УЕФА, Арсенал – в тройке лидеров АПЛ

07:00 119 Читати українською
Главные новости футбола 1 апреля: Динамо продало Че Че и получило наказание от УЕФА, Арсенал – в тройке лидеров АПЛ
Че Че – уже не игрок Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 апреля.

Динамо продало полузащитника в Бразилию

Полузащитник Динамо Че Че официально покинул клуб. Бразилец подписал контракт с Сан-Паулу, который рассчитан на 4 года. По неофициальной информации, сумма сделки составила около 5 млн евро. 26-летний Че Че перебрался в Киев только прошлым летом, подписав контракт на 5 лет, однако так и не сумел стать игроком основного состава команды Александра Хацкевича.

"Футбол 24" по этому случаю вспомнил самых известных латиноамериканцев, не сумевших закрепиться в Динамо.

Украина

УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. Киевский клуб на следующем матче еврокубков вынужден будет закрыть для посетителей сразу 22 сектора НСК Олимпийский.

Селтик поздравил Марьяна Шведа со званием лучшего игрока месяца в УПЛ. Напомним, карпатовец присоединится к шотландскому клубу уже в ближайшее межсезонье.

Между тем началась продажа билетов на матчи сборной Украины против Португалии и Люксембурга, которые пройдут в июне на Арене Львов в рамках квалификации на Евро-2020.

Роман Зозуля интересует несколько клубов Ла Лиги. Об этом сообщил испанский журналист в эксклюзивном комментарии нашему сайту. "Футбол 24" попытался разобраться, каким командам Примеры мог бы понадобиться украинский нападающий, контракт которого с Альбасете истекает ближайшим летом.

Другие главные события

Арсенал победил Ньюкасл и поднялся на 3 место АПЛ, оставив позади Тоттенхэм. Победу команде Эмери принесли голы Рэмзи и Ляказетта.

Лионель Месси получил наибольший доход в 2018 году среди футболистов. Прибыль лидера Барселоны превысила 100 млн евро. Среди тренеров лучшим стал наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне.

Аргентинский Расинг досрочно стал чемпионом страны.

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