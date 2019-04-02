Главные новости футбола 1 апреля: Динамо продало Че Че и получило наказание от УЕФА, Арсенал – в тройке лидеров АПЛ

Че Че – уже не игрок Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 апреля.

Динамо продало полузащитника в Бразилию

Полузащитник Динамо Че Че официально покинул клуб. Бразилец подписал контракт с Сан-Паулу, который рассчитан на 4 года. По неофициальной информации, сумма сделки составила около 5 млн евро. 26-летний Че Че перебрался в Киев только прошлым летом, подписав контракт на 5 лет, однако так и не сумел стать игроком основного состава команды Александра Хацкевича.

"Футбол 24" по этому случаю вспомнил самых известных латиноамериканцев, не сумевших закрепиться в Динамо.

Украина

УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. Киевский клуб на следующем матче еврокубков вынужден будет закрыть для посетителей сразу 22 сектора НСК Олимпийский.

Селтик поздравил Марьяна Шведа со званием лучшего игрока месяца в УПЛ. Напомним, карпатовец присоединится к шотландскому клубу уже в ближайшее межсезонье.

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Роман Зозуля интересует несколько клубов Ла Лиги. Об этом сообщил испанский журналист в эксклюзивном комментарии нашему сайту. "Футбол 24" попытался разобраться, каким командам Примеры мог бы понадобиться украинский нападающий, контракт которого с Альбасете истекает ближайшим летом.

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