Украина – Казахстан

Неудача в матче с казахами (1:1) на НСК Олимпийский в третьем туре квалификации на ЧМ-2022 прогнозируемо вызвала значительный резонанс. Огненная реакция на третью подряд ничью в отборе на Мундиаль. Кто стал жертвой нервов Шевченко – казахские СМИ знают все. Наставнику "сине-желтых" предлагают революцию после неудачного результата. Интересно, что это второй худший старт отбора в истории "сине-желтых".

"Футбол 24" выделил главные события старта отбора на Мундиаль в Катаре.

Трансферы

Отец и агент Холанда прилетели в Барселону для переговоров о трансфере форварда Боруссии Д. Впрочем, представители норвежца ведут диалог и с другими клубами.

Колос поставил точку в деле Евгения Селезнева. Встреча форварда с главным тренером и руководством не принесла хороших новостей для ветерана.

Олимпик подписал игрока из чемпионата России. Другой клуб УПЛ – Шахтер – готовит 5,5 млн евро за таланта из Бразилии. Но есть проблема, ведь за игрока хотят гораздо больше.

Другие главные события

Андреа Пирло могут уволить уже на следующей неделе. Наставнику Ювентуса поставили ультиматум.

Серхио Рамос не сыграет против Барселоны и Ливерпуля. Лидер Реала и сборной Испании получил травму на разминке уже после матча против Косово.

Лучано Лучи предстанет перед судом в Украине в пикантном деле. Первое судебное заседание с участием председателя Комитета арбитров УАФ состоится на следующей неделе.