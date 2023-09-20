Шахтер в ЛЧ

Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с поражения от Порту. "Горняки" забили один гол усилиями Келси, но пропустили трижды. Ван Леувен прокомментировал неудачный результат, а наставник Порту поддержал Украину.

Шахтер U-19 потерпел разгром от Порту в Юношеской лиге УЕФА – 16-летний вундеркинд испортил дебют Белика в еврокубках.

Украина и украинцы

"Как Месси при Гвардиоле": Цыганков получил астрономический ценник, Довбик впечатлил – Испания без ума от украинцев Жироны. Буяльский мог стать одноклубником Месси.

Трубин услышал вердикт тренера Бенфики на первый матч в группе Лиги чемпионов. "Я слышал об интересе Ювентуса", – Судаков признался, будет ли сохранять верность Шахтеру перед соблазном топ-лиг.

Европа

Нагельсманн возглавит сборную Германии перед домашним Евро-2024. ПСЖ придется оправдываться за трансферы.

Манчестер Сити помучился с Црвеной Звездой в ЛЧ, ПСЖ спокойно обыграл Боруссию Д, а Барселона уничтожила Антверпен, снова забив 5 голов.

Лацио благодаря голу вратаря в добавленное время спасся с Атлетико. Ньюкасл выстрадал ничью с Миланом, вернувшись в Лигу чемпионов.