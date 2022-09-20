Национальная сборная

Сборная Украины провела первую тренировку в Глазго перед матчем с Шотландией. Эдуард Соболь объяснил, почему сыграл за Брюгге, несмотря на травму, из-за которой не приедет в лагерь сборной Украины.

Александр Петраков задел оккупантов за живое – россияне просят УЕФА дисквалифицировать наставника сборной Украины. Как Петраков и Ротань игроков делили, или Мудрик и еще два таланта – кому они нужнее?

Наши и Европа

Михаил Мудрик стал целью Ньюкасла на зимнее трансферное окно. Ливерпуль включился в борьбу за украинца. Евгений Макаренко забил дебютный гол за Фехервар и отпраздновал в стиле Роналду.

Мир

В Баварии оценили возможность увольнения Юлиана Нагельсманна, а Томас Тухель может возглавить мюнхенский клуб. "Черный" понедельник в чемпионате Италии: сразу 4 клуба уволили тренеров.

Барселона могла подписать лидера Реала за смешные деньги. Месси обошел Роналду по количеству голов, сыграв на 150 матчей меньше.