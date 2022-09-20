Главные новости футбола 19 сентября: Ливерпуль нацелился на Мудрика, оккупанты подгорели из-за Петракова
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 сентября.
Национальная сборная
Сборная Украины провела первую тренировку в Глазго перед матчем с Шотландией. Эдуард Соболь объяснил, почему сыграл за Брюгге, несмотря на травму, из-за которой не приедет в лагерь сборной Украины.
Александр Петраков задел оккупантов за живое – россияне просят УЕФА дисквалифицировать наставника сборной Украины. Как Петраков и Ротань игроков делили, или Мудрик и еще два таланта – кому они нужнее?
Наши и Европа
Михаил Мудрик стал целью Ньюкасла на зимнее трансферное окно. Ливерпуль включился в борьбу за украинца. Евгений Макаренко забил дебютный гол за Фехервар и отпраздновал в стиле Роналду.
Мир
В Баварии оценили возможность увольнения Юлиана Нагельсманна, а Томас Тухель может возглавить мюнхенский клуб. "Черный" понедельник в чемпионате Италии: сразу 4 клуба уволили тренеров.
Барселона могла подписать лидера Реала за смешные деньги. Месси обошел Роналду по количеству голов, сыграв на 150 матчей меньше.