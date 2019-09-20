Главные новости футбола 19 сентября: Динамо обыграло Мальме в Лиге Европы, Александрия проиграла, Украина – в топ-25

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 сентября.

Разный старт Динамо и Александрии в Лиге Европы

Динамо победило Мальме и прервало безвыигрышную 6-матчевую серию. Единственный гол в конце поединка забил Виталий Буяльский. Алексей Михайличенко одержал свою первую победу после возвращения на пост главного тренера "бело-синих" в официальном поединке.

Как отметил сам тренер на послематчевой пресс-конференции, Динамо понесло потерю – Мохаммед Кадири получил травму и может пропустить месяц.

Александрия проиграла Вольфсбургу. Команда Владимира Шарана пропустила дважды еще в первом тайме. Во второй половине игры украинцы сократили отставание, однако тут же позволили сопернику забить третий мяч – видео голов и обзор матча.

Лига Европы

В других матчах Базель уничтожил Краснодар, забив 5 голов, а Севилья разгромила Карабах. Арсенал разбил Айнтрахт, Лацио сенсационно проиграл в Румынии.

Роман Яремчук помог Генту одолеть Сент-Этьен. Ференцварош Сергея Реброва добыл ничью в Барселоне, а Манчестер Юнайтед едва дожал Астану, которую возглавляет Роман Григорчук. Рома с Паулу Фонсекой разгромила турецкий Башакшехир.

Другие главные события

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб планирует вернуться к тренерской работе в ближайшее время. Об этом сам Юрий Николаевич рассказал в интервью "Футбол 24".

Руслан Малиновский поразил итальянские СМИ своим дебютом в Лиге чемпионов. Аталанта разгромно проиграла Динамо Загреб, но именно хавбек сборной Украины стал лучшим игроком своей команды.

Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА. Первое место продолжает занимать сборная Бельгии.

Известный нападающий Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры.