Главные новости футбола 19 октября: Шахтер сравнялся с СК Днепр-1 во главе УПЛ, успех Лунина перед камбеком конкурента
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 октября.
УПЛ
СК Днепр-1 впервые потерял очки в сезоне, расписав сенсационную ничью с Ингульцем. Мудрик разгромил Колос, оформив дубль, а Шахтер настиг днепрян на вершине УПЛ.
Рух победил Ворсклу в матче УПЛ продолжительностью 3,5 часа – команда Скрипника продолжает разочаровывать. Минай одержал вторую победу в сезоне, минимально обыграв Металлист 1925.
Операция "Преемник": кто заменит Луческу в Динамо? Болельщики собрали 600 тысяч гривен на восстановление разрушенного россиянами стадиона во время матча Шахтер – Динамо.
Наши за границей
Реал в матче с 3 отмененными голами одолел Эльче. Андрей Лунин стал одним из лучших, но конкурент уже возвращается. Романа Яремчука назвали в Бельгии "пятым колесом", но он мгновенно ответил на критику забитым голом.
Эвертон проиграл в третьем матче подряд, а Виталий Миколенко оказался в аду. Зинченко снова не готовится к матчу Арсенала – украинец только раз за всю карьеру переживал подобные проблемы. Виктор Коваленко выбыл на несколько месяцев из-за травмы.
Мир
Манчестер Юнайтед уверенно задушил Тоттенхэм – сверкал сенсационный герой "дьяволов" с украинским прошлым. Хави получил ультиматум от боссов Барселоны – оригинальные кадровые решения как отчаянная попытка удержаться в должности.