УПЛ

СК Днепр-1 впервые потерял очки в сезоне, расписав сенсационную ничью с Ингульцем. Мудрик разгромил Колос, оформив дубль, а Шахтер настиг днепрян на вершине УПЛ.

Рух победил Ворсклу в матче УПЛ продолжительностью 3,5 часа – команда Скрипника продолжает разочаровывать. Минай одержал вторую победу в сезоне, минимально обыграв Металлист 1925.

Операция "Преемник": кто заменит Луческу в Динамо? Болельщики собрали 600 тысяч гривен на восстановление разрушенного россиянами стадиона во время матча Шахтер – Динамо.

Наши за границей

Реал в матче с 3 отмененными голами одолел Эльче. Андрей Лунин стал одним из лучших, но конкурент уже возвращается. Романа Яремчука назвали в Бельгии "пятым колесом", но он мгновенно ответил на критику забитым голом.

Эвертон проиграл в третьем матче подряд, а Виталий Миколенко оказался в аду. Зинченко снова не готовится к матчу Арсенала – украинец только раз за всю карьеру переживал подобные проблемы. Виктор Коваленко выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Мир

Манчестер Юнайтед уверенно задушил Тоттенхэм – сверкал сенсационный герой "дьяволов" с украинским прошлым. Хави получил ультиматум от боссов Барселоны – оригинальные кадровые решения как отчаянная попытка удержаться в должности.