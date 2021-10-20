Шахтер – Реал Мадрид

Команда Роберто Де Дзерби ничего не смогла противопоставить именитым гостям из Мадрида. Реал разгромил "горняков" на НСК Олимпийский со счетом 5:0. Автогол в пассиве Сергея Кривцова, дубль оформил Винисиус, а по разу отличились Родриго и Бензема – видео голов и обзор матча.

Шахтер в трех турах ЛЧ не забил ни одного мяча и с одним очком занимает последнее место в квартете D. Следующий матч подопечные Роберто Де Дзерби сыграют 3 ноября против Реала в Мадриде.

А вот Шахтер U-19 порадовал, обыграв Реал в Киеве со счетом 3:2. "Горняки" с 6-ю очками занимают второе место в группе Юношеской лиги УЕФА.

Лига чемпионов

В других матчах вторника Шериф потерпел первое поражение. Интер на Джузеппе Меацца обыграл команду Юрия Вернидуба, но молдовский коллектив остался лидером группы.

Манчестер Сити разгромил Брюгге. Эдуард Соболь отыграл весь матч, а Александр Зинченко на поле не появился. Спортинг разбил Бешикташ, Аякс опозорил Боруссию Дортмунд, дубль Месси спас ПСЖ, провал Милана – все результаты.

Мирча Луческу провел пресс-конференцию перед матчем с Барселоной, который будет сыгран в среду. Каталонцы объявили заявку на поединок Лиги чемпионов – без трех звезд, но с Агуэро.

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