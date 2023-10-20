Украина

Определились дата и время проведения матча Динамо – Шахтер. Украинские гранды поборються за европейского тренера-чемпиона. Шахтер имеет проблемы с поисками нового наставника, звездный коуч собирается отказать Шахтеру. Луческу уже подготовили должность – два клуба ждут, когда румын завершит работу в Динамо.

Решения УЕФА

УЕФА принял официальное решение по поводу матча Зари против израильтян в Лиге конференций. УЕФА кабинетным решением принял результат матча Бельгия – Швеция, прерванный атакой террористов. Сергей Палкин официально избран в Комитет УЕФА.

Мир

Андрей Лунин стал трансферной целью легендарного клуба, но Реал блокирует январский переход. Тарас Степаненко умышленно пропустил матч против Мальты.

Месси с чемпионом Европы в космосе, экс-звезда Шахтера среди топов, "крошки" Кривцова – раскрыто официальные зарплаты игроков МЛС.